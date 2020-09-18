В захламленной квартире на Пражской все-таки нашли тело

В квартире дома № 33 на Пражской улице во время разбора завалов хлама в квартире все-таки нашли труп. Как сообщают "Невские новости", по предварительным данным, найден был труп мужчины.

Ранее петербургские СМИ писали, что в квартире, хозяева которой пропали, были найдены только коты и черви.

Напомним, соседи вызвали спецслужбы, почувствовав невыносимую вонь в подъезде. Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли квартиру и не смогли даже войти, так как все жилище было завалено хламом до потолка. На разбор хлама ушло два дня, властям предстоит решить вопрос вывозом мусора.

Пропали оба жильца квартиры - пожилая супружеская пара. Женщина 65 лет, работавшая кондуктором, жила с мужем-инвалидом и, предположительно, несла в дом все подряд. Ее дочь подала заявление о розыске.