Военмех закрыли для сотрудников и студентов

Балтийский государственный технический университет «Военмех» в Петербурге закрыт. Об этом сообщается на страничке вуза в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент в здание никого не впускают - ни сотрудников, ни студентов. Была приостановлена работа Приёмной комиссии и других подразделений. Также прекратили выдавать извещения.

Правило действует сегодня до особого распоряжения ректора.

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, вуз закрыли из-за поступления звонка о минировании. Закрытие вызвано мерами безопасности.