Спасатели разгребают завалы в квартире пропавшей старушки-собирательницы на Пражской

В квартире на Пражской улице обнаружена квартира, набитая мусором. Как пишет Mash на Мойке, хозяйка жилплощади, проживающая с мужем-инвалидом, тащила в дом буквально всё.

Прибывшие на место сотрудники МЧС сообщили, что в квартире скопился слой хлама высотой в человеческий рост. Им пришлось вскрывать дверь. Предполагают, что что мужчина лежит под этими завалами.

По словам соседей, женщине 65 лет, муж слепой и постарше. В пандемию пожилая петербурженка пошла работать кондукторшей, а сейчас пропала. Работодатель сообщил в полицию. Местоположение мужа такж неизвестно.

Соседи недавно заметили червей, ползущих из квартиры. Сообщается также, что из вскрытой квартиры разносится ужасная вонь на весь подъезд, парадная опечатана.