Ураган Айла лишил финнов света, теперь он движется на Петербург

Над Финляндией пробушевал сильнейший за этот год ураган Айла.

Как сообщает Yle, ураган прошел с запада на восток страны и теперь направляется в сторону северо-запада России.

В Суоми штормовой ветер, порывы которого достигали 35,3 м/с, оставил без электричества более 60 тысячах домов.

Самые разрушительные последствия порывов ветра ощутили острова и регионы Варсинайс-Суоми, Похъянмаа и Сатакунта.

За ночь с 16 на 17 сентября спасатели получили более двух сотен вызовов, связанных с последствиями урагана. Как правило, люди сообщали об упавших деревьях, затопленных лодках, а также различных уличных конструкциях, оказавшихся в воздухе.

Жителям Петербурга стоит приготовиться к удару стихии - в пятницу ураган Айла должен переместиться ближе к северной столице.

Спасатели традиционно советуют принять меры предосторожности: нужно убрать все вещи с балконов и дворов частных домов. Стоит обратить внимание на сухие деревья на участке.

В городе лучше закрыть окна, поставить машины в гараж или припарковать их подальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций. По возможности стоит воздержаться от выходов на улицу. Если вы все-таки оказались вне дома, избегайте близко подходить к рекламным щитам, шатким конструкциям и т.д. Также лучше избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.

В случае ЧС, звоните "01", "112" или "101".