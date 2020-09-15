Девушка погибла под колесами электрички, переходя рельсы в наушниках

В Петербурге у железнодорожной станции «Детскосельская» молодая жительница попала под поезд. Инцидент произошел в понедельник, 14 сентября, в 20:51 на ж/д переходе.

26-летняя жительница Пушкина попала под электропоезд «Павловск — Санкт-Петербург», сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако женщина, видимо, не услышала гудка из-за наушников. От полученных травм она скончалась.

Второй такой инцидент произошел на станции "Старая Деревня". Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел днем 15 сентября. Девушка переходила жд-пути в наушниках и также попала под поезд. Она погибла. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.