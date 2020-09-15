На КАД сгорела иномарка

В районе съезда на Дачный проспект на КАД легковушка врезалась в иномарку. Авто загорелось, водитель пытался его потушить, но безуспешно.

В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщают, что съезд перекрыт.

Помощь пытались оказать и водители других автомобилей.

К счастью, никто в инциденте не пострадал.

К обеду движение восстановили, однако осталась небольшая пробка.