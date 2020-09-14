Назван самый пострадавший от шторма район Петербурга

Больше остальных от урагана пострадал Петроградский район. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

За четыре дня ветер погубил на острове 95 деревьев. Сегодня рабочие распиливали огромный, почти вековой тополь в Александровском парке.

В период с 10 по 13 сентября от урагана пострадали четыре дерева в Муринском парке, восемь — в парке Сосновка, три липы упали на набережной канала Грибоедова, в Петровском парке в Кронштадте повалило ветром четыре клёна. В Выборгском районе повалено 12 деревьев.

По последним данным, всего в городе упало свыше 500 деревьев. Около 60 из них перегородили проезжую часть или тротуар. С ними работают садово-парковые службы - все деревья будут распилены и вывезены.

Штормовая погода с порывами ветра до 24 метров продержалась в Петербурге 4 дня - с 10 по 13 сентября. Были повреждены не только деревья, но и ЛЭП, светофоры и другие конструкции, в некоторых районах отключались свет и вода.