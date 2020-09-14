Мужчину сняли с крыши Александро-Невской лавры

Мужчину, который ночью залез на крышу Александро-Невской лавры, спустили - спасатели закончили уговоры к обеду 14 сентября.

Как сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе МЧС, мужчину спускали с крыши по автолестнице. Никто не пострадал.

78.ru отмечает, что мужчина жаловался на угрозы, а также сообщил, что пропала его подруга. Он отметил, что не был пьян, когда влез на крышу.

Как сообщалось, мужчина залез на крышу по неизвестным причинам и прохаживался там с ножом. Он сотрудник лавры и занимается боксом.

На место происшествия вызывали представителей спасательных служб.