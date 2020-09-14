Мужчина с ножом залез на крышу Александро-Невской лавры

Мужчина забрался на крышу здания в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. В настоящее время полиция ведет с ним переговоры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, гражданин находится в неадекватном состоянии. Отмечается, что ему может понадобиться медицинская помощь.

"Невские новости" пишут, что «руфер» — сотрудник лавры, его зовут Сергей, он занимается боксом, ему 40 лет.

На месте дежурят психологи, МЧС, пожарные, скорая и спасатели.

По данным СМИ, мужчина сидит на крыше с ночи.