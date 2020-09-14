Выборгский чиновник задержан за мошенничество на 700 млн рублей

Председатель комитета финансов районной администрации Выборга задержан по подозрению в мошенничестве и подлоге. Ущерб составил 700 млн рублей, полагают в СК РФ по Ленобласти.

Мошенничество, по данным следствия, происходило по следующей схеме: мужчина вносил в бумаги неверные данные, утверждая, что работы по капремонту зданий в Выборге уже выполнены, однако на самом деле средства перечислялись на различных подставных лиц, а позже - на его счет. В итоге средства на ремонт были украдены.

Возбуждено уголовное дело. Чиновника собираются взять под стражу. Ущерб планируется возместить.