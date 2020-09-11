Семья отравилась из-за дезинсекции квартиры

Женщину с тремя детьми госпитализировали в Москве после отравления. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.

По данным ведомства, работники провели дезинсекцию от тараканов в одной из квартир. После этой процедуры женщина и ее трое малолетних детей были госпитализированы в медицинское учреждение столицы. Пострадавшим поставлен предварительный диагноз — отравление.



Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Необходимо установить фирму, выполнившую заказ, а также проверить вещества, которыми обрабатывали помещение - на соответствие требованиям.