В Меге Парнас прошла эвакуация

Петербуржцы сообщают в соцсетях об очередной эвакуации. По словам горожан, около 13 ч. в пятницу посетителей попросили покинуть ТЦ «Мега Парнас».

Точной причины эвакуации не сообщается. Однако было объявлено, что эвакуация связана с техническими проблемами. Кое-кто из пользователей предположил, что в залах стало слишком много людей, а ведь в Петербурге все еще действуют антикоронавирусные требования - маски, дистанция.

47news пишет, что к настоящему моменту закрыты все магазины, владельцы ожидают приезда правоохранителей. Проверка помещений займет 2-4 часа.

Представитель магазина "Икея" уточнил, что молл наПарнасе действительно эвакуирован, работает полиция и кинолог. Он уточнил, что "Мега Дыбенко" сейчас работает в штатном режиме.

Напомним, эвакуации в городе на Неве стали неприятной традицией. Часто осмотр помещений и вывод людей из них происходят из-за сообщений о "минировании", которые поступают, как правило, на электронную почту. Атакам подвергаются различные общественные места, транспорт, торговые площади, банки и т.д.