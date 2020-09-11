В Купчино из-за плохой погоды выключили воду

Жители Фрунзенского и Невского районов остались без воды и света из-за сильных порывов ветра накануне. Об этом пользователи сообщили в соцсетях.

В частности, на отсутствие воды пожаловались жители Будапештской улицы.

Также без электричества на несколько часов остались жители некоторых домов на улицах Дундича и Софийской.

Возможно, причиной внезапных отключений стало повреждение на электростанции из-за штормовой погоды.

Разгулявшийся накануне в северной столице сильный ветер валил деревья, на Комендантском проспекте рухнул светофор и на Дальневосточном проспекте упал биотуалет.