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На стройке вагончик крана упал на рабочего

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© Фото: pixabay.com

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К счастью, мужчина выжил.

На одной из строительных площадок в Петербурге на машиниста крана-манипулятора упал один из вагонов.

Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, инцидент произошел сегодня днем на стройплощадке на Кондратьевском проспекте, 58.

Возможно, вагон был перегружен, из-за чего и опрокинулся. Еще одно версией может быть сильный ветер - сегодня в Петербурге объявлено штормовое предупреждение, что могло также привести к падению вагона. В этот момент рядом находился рабочий, он попал под тяжелый механизм.

Рабочего со стройки увезла скорая, на месте работали также спасатели. Мужчину 1985 г.р. госпитализировали с тяжелыми травмами.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, с помощью техники достававшие строителя, а также медики скорой помощи. Пострадавшего в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали.

 

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