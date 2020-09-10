В Петербурге отмечены разрушения из-за штормового ветра

В нескольких районах Санкт-Петербурга повалило ветром деревья и дорожные знаки. Как сообщают в соцсетях очевидцы, на Нарвском проспекте со страшным треском свалилось дерево. К счастью никто не пострадал.

Инцидент произошел у дома 18.

На перекрестке Комендантского проспекта и улицы Шаврова порывами повалило светофор. Лампочки, тем не менее, продолжали показывать цвета.

Ранее сегодня МЧС по Петербургу объявило штормовое предупреждение - горожан ожидают порывы ветра до 24 метров в секунду, местами ливни и дожди. Для безопасности закрыли створки дамбы и ограничили судоходство в заливе.