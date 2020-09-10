Маленькая петербурженка попала в больницу с разрывом селезенки после падения с лестницы

Шестилетняя жительница Выборгского района попала в больницу в тяжелом состоянии после падения с лестницы.

Как пишет gazeta.spb.ru, инцидент произошел в одном из жилых домов на лестнице. Девочку госпитализировали с кататравмой, разрывом селезенки, тупой травмой живота и травмой лба.

Замалышкой не уследили и она упала с лестницы в подъезде.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.