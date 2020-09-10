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В Петербурге произошла драка из-за парковки

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© Фото: pixabay.com

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Конфликт разгорелся между жителями ЖК «Триумф Парк» и рабочими, которых прислал застройщик.

На территории жилого комплекса «Триумф Парк» на Среднерогатской, 11, произошла драка. Конфликт разгорелся между местными жителями и представителями компании-застройщика, сообщили жители комплекса в группе «ЖК Триумф Парк. Группа жильцов 4й очереди» «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что строители незаконно заняли участок с парковкой. По словам автора, строители пытались запугать местных жителей с помощью техники и выталкивая с территории людей, которые пытались защитить свои парковочные места.

На место происшествия приезжали полиция и скорая.

По данным "Петербургского дневника", жители направили иск в суд, требуя справедливости. Они полагают, что у застройщика нет права на участок. Там находится парковка на 500 мест. Строительство на нем приостановлено до 15 сентября, когда ожидается суд.

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