Петербурженка выжила после столкновения с лосем в Псковской области

Жительница Санкт-Петербурга выжила в столкновении автомобиля с лосем и находится в Псковской областной клинической больнице в состоянии средней тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили осведомленные источники в медицинском учреждении.

У пострадавшей перелом грудного отдела позвоночника.

Как уточняет агентство, от гибели петербурженку спас ремень безопасности, которым она была пристегнута.

В ДТП, которое произошло в Островском районе Псковщины в ночь на 5 сентября погибли 4 человека. От столкновения с животным машина улетела в кювет.

У лосей начался период гона, он продлится до ноября. Животные стали намного активнее и чаще появляются в местах присутствия людей. Специалисты советуют не приближаться к животным, а, встретив сохатого на дороге, медленно его объехать.