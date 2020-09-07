Бомжи устроили поножовщину на Петроградке

В Петроградском районе Петербурга подрались бездомные. Как пишет gazeta.spb.ru, накануне вечером на Пионерской улице в ходе пьяной ссоры граждане взялись за ножи.

Одного бездомного госпитализировали с ранением брюшной полости. Его отвезли в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

Подозреваемого в совершении преступления задержали полицейские.

Вопрос о возбуждении уголовного дела пока рассматривается. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения.