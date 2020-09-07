Пропавшего мальчика нашли в Петербурге спустя трое суток

В Санкт-Петербурге нашли 10-летнего мальчика, который не вернулся из школы домой еще 4 сентября. Ребенка разыскивали по всему городу трое суток волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

В понедельник они сообщили в соцсетях, что школьника нашли и передали родителям.

Никаких подробностей обнаружения не сообщали.

Источник в правоохранительных органах сообщил "КП-Петербург", что мальчик самостоятельно вернулся домой вечером в воскресенье, 6 сентября.

Ребенок проживает в Невском районе.