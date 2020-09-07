В горах близ Сочи пропала группа детей-спортсменов

В горах под Сочи в воскресенье, 6 сентября, пропала группа из одиннадцати человек. Всю ночь их искали спасатели. Туристы уже вышли на связь, сообщили в пресс-службе министерства.

Как уточнили в ведомстве, группа детей-спортсменов с тренером живы. Они шли к Хмелевским озерам от Красной поляны. Один из детей дозвонился матери и сообщил о местонахождении группы. Сейчас туда отправили сотрудников МЧС.

Накануне в горах была плохая погода - дождь и туман.

Тревогу забили родственники туристов, так как дети не выходили на связь с утра воскресенья.