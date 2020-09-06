В Приморском районе девочку сбили на "зебре"

В воскресенье днем в Приморском районе автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и области.



Авария произошла на пересечении Гаккелевской улицы и Богатырского проспекта около трех часов. 54-летняя женщина за рулем иномарки совершила наезд на на пешеходном переходе на 12-летнюю девочку. Ее увезли на скорой.

Школьница получила травмы средней степени тяжести.

Не сообщается, задержана ли женщина.

"Дорожный инспектор" сообщает, что девочка переходила дорогу по зебре на зеленый.

Пока по факту ДТП проводится проверка.