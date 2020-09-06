Школьница засняла на видео учителя, мастурбирующего во время урока

Ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области засняла ролик, на котором 54-летний педагог мастурбирует во время урока.
Издание RG62.iNFO отмечает, что достоянием СМИ видео сделала мать девочки, к которой та пришла в шоковом состоянии после урока.
Ученица также рассказала, что педагог занимался подобными вещами и ранее.
Мама девочки уже обратилась в правоохранительные органы. Самой ученице оказали психологическую помощь.
По данным издания, администрация школы пыталась "замять дело".
Life.ru со ссылкой на собственный источник, сообщает, что учитель не отрицает инцидента и уже принес извинения за свое поведение. По данным издания, он задержан. Правоохранители проводят проверку.
Сообщается, что мужчина женат, есть дети.