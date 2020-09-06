В Петербурге ищут мальчика, который не вернулся домой из школы

В Петербурге ищут пропавшего в Невском районе мальчика. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" на своей странице в "ВК".

Мальчик Денис не вернулся домой из школы в пятницу, 4 сентября.

Рост ребенка 148 см, нормальное телосложение, карие глаза, черные волосы. Он был одет в голубую рубашку, жилетку темно-синего цвета, светло-серые джинсы и белые кроссовки с колесиками на пятках. Также мальчик нес серый рюкзак.

Возможных очевидцев просят обратиться по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

В поисках через соцсети приняли участие сотни горожан.