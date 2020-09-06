В Московском районе произошла стрельба

В Петербурге 5 сентября произошло разбойное нападение в Московском районе. Инцидент зафиксирован на стройплощадке на Московском шоссе (ЖК на Среднерогатской улице), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером в субботу местные жители услышали выстрелы и позвонили в полицию. Прибывшие на стройку правоохранители выяснили, что пять мужчин, личность которых не установлена, напали на прораба и рабочего. Они украли сумку с миллионом рублей, принадлежавшим строительной компании.

Строители пытались задержать нападавших, но злоумышленники открыли огонь из травматического пистолета. Один из рабочих получил легкую травму.

Нападавшие скрылись на иномарке, их объявили в розыск. По данным РЕН ТВ, нападавших все-таки задержали.

Возбуждено уголовное дело.