В Калуге полыхает пятиэтажный бизнес-центр

В Калуге загорелась крыша бизнес-центра на улице Карла Либнехта, 29, в центральной части города.

Как сообщает региональное Управление МЧС, сигнал о возгорании поступил около 12 ч.

Площадь пожара на момент прибытия спасателей составила около 200 кв. м. Источник РИА Новости указал, что площадь пожара - более 2000 кв.м.

Тушением занимаются полсотни человек и несколько машин спецтехники, включая три подъёмника и автолестницу.

На время тушения перекрыли улицу.

О пострадавших не сообщается. Люди, работавшие в здании, уже покинули его.