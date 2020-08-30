Водитель иномарки протаранил три машины на Гороховой улицы

На канале Грибоедова утром в воскресенье произошло массовое ДТП. Пострадали два водителя, передает пресс-служба управления ГИБДД.

Видео аварии выложили в Сеть.

На записи с камеры наблюдения видно, как "Яндекс.Такси" на большой скорости въезжает на Каменный мост. Там авто подлетело и протаранило стоящие на светофоре машины.

Возможно, водитель такси был пьян, однако подтверждения этой информации пока нет.

Сейчас виновник аварии находится в больнице.