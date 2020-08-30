Вандалы разрисовали Эрмитаж, возбуждено уголовное дело

Двоих мужчин задержали в субботу утром на набережной Зимней канавки, застав их за нанесением изображений на фасаде Эрмитажа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по факту акта вандализма возбуждено уголовное дело.

Мужчины при задержании пытались оказывать сопротивление и убегать.

Два парня 1997 и 1989 года рождения решили "украсить" стены государственного музея надписями без смысловой нагрузки из аэрозольного баллончика.

Надпись уже закрашена.

Один из мужчин находится под подпиской о невыезде.