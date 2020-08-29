Спаситель львиц погиб от их зубов и когтей

Две львицы убили своего спасителя в ЮАР во время прогулки. Как пишет The Telegraph, по мнению жены любителя диких животных, это произошло во время игры - львицы не стали есть растерзанного мужчину.

68-летний Вест Мэтьюсон спас двух львиц несколько лет назад. Их держали на охотничьей ферме. Оттуда пенсионер перевез львиц в свой сафари-парк.

Недавно Мэтьюсон отправился на прогулку с дикими животными, они нанесли ему смертельные раны.

По мнению жены пенсионера, они заигрались.

Точная причина смерти станет известна после вскрытия.

Львиц отправили в приют для животных, откуда их отпустят на волю.