В Горелово починили путепровод, который размыло после дождя

Ремонтные бригады уже устранили размыв песка на подъезде к Гореловскому путепроводу на Красносельском шоссе.

Как пояснили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, вымывание песка старой насыпи вдоль участка проезжей части.

Ремонтные бригады установили мешки с песком для удержания дорожного основания. Проезд к СНТ восстановлен.

По последним данным, асфальтовое покрытие не было разрушено.

Данный участок дороги ждет реконструкция. Там сделают укрепление сеткой для насыпи, после чего вернут растительный грунт.

Обрушение насыпи произошло минувшей ночью. Движение транспорта и пешеходов на несколько часов останавливали.