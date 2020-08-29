В Горелово размыло путепровод

На въезде в СНТ «Содружество» на Красносельском шоссе размыло песчаную обсыпку моста, в результате чего произошел обвал.

Как передает телеканал "Санкт-Петербург", на месте происшествия теперь - три рва.

Глубина провала составляет около 20 м, что угрожает конструкции моста. Обрушились два столба ограждения.

Вода проникла под асфальт и есть опасность дальнейшего разрушения.

Закрыт проезд в месте аварии, пешеходов в СНТ также не пускают. Пешеходам опасно проходить по мокрому песку, так как он засасывает ноги.