В Петербурге "заминировали" роддом

На электронную почту петербургского роддома поступило сообщение о минировании. Злоумышленники сообщили в послании, что бомбы находятся в других роддомах и больницах, в ТЦ, отделениях банка, аптеках и др.

Как сообщают "Невские новости", в послании упоминалось более 1,3 тыс. объектов.

Подобное письмо приходило и вчера, 25 августа.

Правоохранители проверили указанные здания и заведения. Опасности для граждан нет.