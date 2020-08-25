На Литейном проспекте из-за замыкания стояли троллейбусы

На Литейном мосту в Санкт-Петербурге около полудня из-за короткого замыкания перестали ходить троллейбусы на переправе. Из-за этого образовалась пробка.

По словам очевидцев, они заметили дым под мостом. На место прибыли электрики и быстро починили поломку. Также присутствовали спасатели, сообщили в ГУ МЧС.

Троллейбусы были остановлены в обе стороны.

В «Горэлектротрансе» отметили, что сейчас кабель восстановлен. Пробка понемногу сходит на нет.