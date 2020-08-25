Завершено расследование по факту гибели малышки в детсаду

В Петербурге завершили расследование смерти трехлетней девочки во время детсадовской прогулки. Как пишут "Невские новости", за ребенком не уследила воспитательница.

Инцидент произошел 26 марта. Во время прогулки на территории сада 35-летняя воспитательница отвлеклась и не контролировала детей. Девочка застряла головой между перегородками игровой лестницы, повисла так и не смогла освободиться. Ребенок оставался в таком положении какое-то время и скончался, получив травму шеи и спинного мозга.

Медсестра детсада №100, в котором произошла трагедия, а затем врачи скорой не смогли реанимировать девочку.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).