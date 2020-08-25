На мать пьяного девятилетнего инвалида завели уголовное дело

Мать мальчика, который попал в больницу из-за алкогольного отравления, будет отвечать по статье УК РФ. Как сообщили в полиции, ребенок, инвалид детства, проживал в доме на Петергофском шоссе.

На минувших выходных 9-летний мальчик был госпитализирован, у него диагностировано острое отравление этанолом.

Как сообщает gazeta.spb.ru, 22 августа в полицию позвонили: на улице лежит ребенок, а на участке в одном из домов беспорядок: поломаны посадки в теплицах и тп. Прибывшие на место полицейские нашли мальчика, однако его родителей на месте не было.

Правоохранители возбудили дело по факту оставления несовершеннолетнего в опасности. Его мама не арестована, однако ей запрещено покидать Санкт-Петербург.