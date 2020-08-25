Полиция Петербурга нашла на балконе труп женщины в ковре

В Красногвардейском районе Петербурга пропала пожилая женщина. Ее дочь сообщила о пропаже в полицию 24 августа, в воскресенье.

Как сообщили в ГУ МВД по городу, наряд выехал на ул. Корнея Чуковского, чтобы осмотреть квартиру, где жила пенсионерка. В итоге на балконе правоохранители обнаружили завернутый в ковер труп пожилой женщины.

В той же квартире был задержан сын почившей, безработный мужчина 1985 года рождения. Его доставили в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Не сообщается, есть ли на теле погибшей следы насильственной смерти.