Каршеринг и две иномарки столкнулись на Литейном мосту

На Литейном мосту произошло тройное ДТП. Разбитые машины перекрыли два ряда из трех, из-за чего рано утром на этом участке дороги образовалась пробка.

ДТП случилось около 6 утра. Пьяный водитель, находившийся за рулем каршеринга, не пропустил иномарку при въезде на главную дорогу, сообщили в пресс-службе петербургской полиции. Иномарка вылетела на встречку и столкнулась с еще одним авто.

Ранения получили двое пассажиров разных автомобилей - у мужчины тяжелые травмы, у девушки - средней степени тяжести.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.