Маленький мальчик попал в больницу после удара крышкой мусорного контейнера

У помойки во дворе жилого дома на улице Крыленко произошел инцидент - накануне на четырехлетнего мальчика упала крышка мусорного контейнера.

Как сообщает "Мойка78", отец мальчика, которого уже доставили в больницу с тяжелой травмой головы, рассказал, что ребенок полез в контейнер за картоном, чтобы покататься на нем с горки. В итоге с ящика упала крышка и ударила мальчика в голову.

По данным медиков, ребенок получил сочетанную травму головы, открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, пневмофацилию, перелом височной кости с небольшим сдавлением отломков, перелом правой орбиты нижней стенки со смещением отломков, гемотосимус и множественные ушибленные раны лица.

Полиция изучает обстоятельства произошедшего, в частности, видеозапись с камеры во дворе.

Сообщается, что малыш растет в благополучной семье.