Элитный ресторан сгорел на Петроградке

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в элитном ресторане. Как сообщает пресс-служба МЧС, возгорание произошло в доме 9 по улице Петровская Коса около 3 ночи.

В ресторане «Паруса» полыхал огонь на площади в 700 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные тушили возгорание до утра.

В ликвидации катастрофы приняли участие более семи десятков человек и свыше дюжины автомашин спецтехники.

Данных о пострадавших и погибших нет.

Сегодня ночью произошло еще одно возгорание - на одной из дач в Светогорске. Площадь пожара составила 24 кв.м. Тушение заняло около часа. К счастью, никто не пострадал.

Причины обоих возгораний пока неизвестны.