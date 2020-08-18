Поножовщина на Дворцовой набережной: мужчину ударили из-за замечания

На кавказцев, которые напали с ножом на парня за сделанное замечание, завели дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Накануне ночью молодые уроженцы Дагестана приставали к прохожим и ругались матом. К ним подошел 18-летний житель Петербурга и призвал к порядку. Пьяные граждане ответили агрессией: они нанесли молодому человеку несколько ударов ножом, в том числе в ногу.

Очевидцы произошедшего вызвали полицию, которая задержала молодых людей.

По статье «Хулиганство» нападвшим грозит до пяти лет лишения свободы.