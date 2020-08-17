На улице Бутлерова найдено тело чиновника

Мужчина выпал из окна многоэтажки, его тело обнаружили сегодня утром. Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел в Калининском районе на ул. Бутлерова.

По данным полиции, погиб бывший глава аппарата вице-губернатора Михаила Мокрецова 54-летний Валентин Верещака. При нем были документы.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Отметим, что Верещака работал в Смольном до 2018 года.