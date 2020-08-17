Полиция проводит проверку по факту массовой драки в Красносельском районе

Полиция Петербурга проводит проверку по поводу драки на ул. Генерала Кравченко, у стройки ЖК "Солнечный город". Инцидент произошел 16 августа, в воскресенье, поздно вечером, однако по прибытии полицейские не обнаружили подозреваемых, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Правоохранители опросили свидетельницу, которая видела драку из окна авто.

Отмечается, что заявлений из медучреждений в полицию не поступало, что, однако, не значит, что в драке никто не пострадал.

Видео драки, между тем, распространилось по сети через группу ВКонтакте. В записи видно, что в потасовке участвовали как минимум 15 человек.