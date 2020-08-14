На проспекте Маршала Блюхера произошло смертельное ДТП

В Калининском районе Санкт-Петербурга сегодня днем произошла авария, один из водителей погиб. На пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера столкнулись небольшой грузовик и внедорожник, передает пресс-служба УГИБДД МВД по городу.

Внедорожник ехал по М.Блюхера, а фургон поворачивал налево, с Блюхера на Кондратьевский. Произошло столкновение, после которого легковую отбросило на тротуар и газон, а фургон опрокинулся. Непристегнутый водитель вылетел со своего места и погиб. По некоторым данным, его придавило кабиной.

Пожарные тушили внедорожник, на месте работала скорая. Второй водитель получил травмы средней степени тяжести.