Взятка в 30 тыс. рублей отстранила от службы несколько полицейских

В Петербурге по подозрению в вымогательстве задержаны пятеро сотрудников правоохранительных органов.

Как пишет ТАСС, в мае они остановили девушку, которая искала закладку с наркотиками, и пригрозили подбросить ей вещества, если она не сможет откупиться. Девушка передала полицейским карту, с которой они сняли 30 тыс. руб.

Полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей. Задержание произошло 12 августа.

Уголовное дело возбуждено по статье "Вымогательство".

Напомним, крупное коррупционное дело было возбуждено сегодня после того, как заместитель главы администрации Колпинского района Алексей Жуков был задержан после получения крупной взятки.