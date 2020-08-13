В Ленобласти умудрились украсть 7 центнеров крепежа для рельсов

На железнодорожной станции Чолово раскрыта крупная кража. Злоумышленник тайно похитил более 7 центнеров элементов скрепления рельсов со шпалами, сообщили в транспортной полиции.

Безработный мужчина проник на станцию под покровом ночи и в одиночку смог вынести скрепления. Добычу он погрузил в свою машину и отвез в пункт приема чермета. Деньги, полученные от продажи деталей, преступник уже потратил.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает тюремный срок до двух лет.