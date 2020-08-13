Новые минирования в Петербурге: Эвакуируются суды, "Пятерочка" работает

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что весточку о возможном минировании получил Василеостровский районный суд.
В письме отмечалось, что заминированы также все магазины «Пятерочка».
Правоохранители уже эвакуировали Петродворцовый, Василеостровский, Октябрьский и Смольнинский районные суды. Провели вывод сотрудников и посетителей из Первого Кассационного суда общей юрисдикции.
Сообщение о минировании судов получили также в Волгограде, проводится эвакуация.
Накануне в Пулково проверяли помещения из-за ложного сообщения о минировании.