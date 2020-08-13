Петербургские полицейские изъяли 24 кг наркотиков

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции изъяли более 24 кг наркотических средств. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, задержан подозреваемый по делу.

Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков синтетического и растительного происхождения с помощью закладок.

По данным экспертизы, в багажнике подозреваемого обнаружили метилэфедрон, МДМА, метадон, мефедрон и гашиш.

Мужчина арестован.