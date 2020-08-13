Девушку спасли из Невы

Недалеко от Троицкого моста накануне поздно вечером девушка упала в Неву. Ее спас прохожий, заметивший падение и бросившийся в воду следом за упавшей.

Очевидцы вызвали спасателей. Девушку увезли в больницу.

Ее состояние неизвестно, как и причины поступка.