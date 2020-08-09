В метро Петербурга искали бомбу

В метрополитене Санкт-Петербурга накануне искали «заминированные» вагоны. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», сообщение о возможном минировании пришло на электронную почту Санкт-Петербургского метрополитена 8 августа около 19 часов.

Согласно информации, бомба могла находиться в вагонах.

Специалисты осмотрели десятки станций, закрывать вестибюли и останавливать составы не пришлось. Эвакуация также не проводилась.

В операции приняли участие несколько десятков сотрудников метро и служб безопасности.