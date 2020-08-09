В Колпино "Газель" сбила маму с ребенком

Авария произошла на пешеходном переходе в Колпинском районе. Водитель «Газели» у дома № 3А по улице Братьев Радченко на пешеходном переходе сбил мать с пятилетним ребёнком.

Мама с дочкой переходили дорогу на "зеленый". Водитель "Газели" двигался из-за поворота и, вместо того чтобы пропустить пешеходов, проехал налево, сбив пешеходов.

Девочка получила серьезные травмы, ее мама - средней тяжести.

По сообщениям СМИ, поначалу были данные, что водитель скрылся с места происшествия. Однако позже правоохранители уточнили, что он ездил в больницу с пострадавшими.